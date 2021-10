Tacchinardi: “La Juve? Ho notato una cosa grave. E nemmeno Allegri riesce a…”

Intervenuto a TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato così il difficile momento dei bianconeri

"A novembre non mi sarei aspettato una Juve così, mi sarei aspettato margini di miglioramento anche dal punto di vista del gioco. Il campo sta dimostrando che certi giocatori dovrebbero dare di più, metterci quel qualcosa che non si vede. E poi mi chiedo se questa squadra è tale da non potersi imporre. Vedo una Juventus in grossa difficoltà, non vedo miglioramenti e siamo a novembre. E questo è grave. Forse con Allegri pensavano di mascherare le tante problematiche che ci sono e invece neanche lui ce la sta facendo".