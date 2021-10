Tacchinardi: “Mourinho proverà a fare la partita con la Juve. Allegri…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della sfida di campionato tra lo Special One e i bianconeri

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ai microfoni di TMW Radio ha parlato della sfida tra la Juventus e la Roma dell'ex Inter Mourinho: "E' una partita interessante anche a livello tattico. La Juve ha ritrovato spirito e compattezza. Mi aspetto una partita come col Chelsea, che lascia il gioco ai giallorossi. La Roma ha fatto tanto ma preso imbarcate dietro. Io credo che Mourinho proverà a fare la partita, a vincerla, con un calcio offensivo, e penso che Allegri la preparerà con le ripartenze, con cui può far male".