Tacchinardi: “Inter, non c’è più la ferocia dello scorso anno. Col Sassuolo partita decisiva”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista tv, ha commentato il difficile momento dell’Inter, convinto che quella di domani contro il Sassuolo possa essere decisiva per il futuro nerazzurro:

“Sassuolo-Inter? Può anche essere decisiva. Dipende come le interpreti certe partite. Con il Real non mi è piaciuta, non mi piace in generale la carica emotiva della squadra. Solo con il Torino nel finale ho rivisto la ferocia che aveva lo scorso anno. Se si vedrà una squadra battagliera bene, se sarà una brutta partita si accenderà una spia rossa. E’ una partita molto delicata per l’Inter“.

(Fonte: TMW Radio)