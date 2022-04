Tacchinardi: “Con questi tre colpi la Juve sarebbe di nuovo da scudetto”

Le parole dell'ex calciatore: "Non dimentichiamoci che la Juve sa già di dover fare a meno di uno come Dybala e probabilmente anche di Chiellini"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del futuro della Juventus: «Non dimentichiamoci che la Juve sa già di dover fare a meno di uno come Dybala e probabilmente anche di Chiellini. Su Dybala credo abbia influito davvero il tema della tenuta fisica: se la Juve ha deciso di lasciarlo andare è perché ha già in mano un sostituto all'altezza. Circola molto il nome di Zaniolo, un talento che forse potrebbe proprio aver bisogno di un ambiente come quello della Juve e che andrebbe a completare un attacco comunque già forte con Vlahovic e Chiesa, mentre Morata penso possa essere il dodicesimo uomo perfetto. Sempre pensando ai nomi di cui si legge in giro e immaginando di avere la bacchetta magica, credo anche che Pogba e Rudiger possano davvero fare al caso della Juve, che ha bisogno di un centrocampista con i gol nelle gambe e di un difensore al top. Con tre colpi del genere, la Juve secondo me sarebbe di nuovo da scudetto».