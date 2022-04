Tacchinardi: “Scudetto? Tutto aperto, prossimo turno decisivo. Inter, a Udine sarà difficile”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha fatto il punto sulla lotta scudetto

“Dipenderà da come l’Inter riuscirà a gestire il contraccolpo psicologico dopo la sconfitta. Domenica va a Udine, e sarà una gara molto delicata, soprattutto se Handanovic non ce la dovesse fare e dunque ci fosse Radu in porta. Ma l’harakiri dell’Inter in ogni caso non basterebbe: la Juve deve fare di più almeno per non alimentare altri rimpianti”.