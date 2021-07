Tacchinardi: “Vlahovic una bestia, ha fame. Tra 2 anni può costare l’ira di Dio”

Le considerazioni a proposito dell'attaccante viola che potrebbe effettuare presto un ulteriore salto di qualità

Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW, si è soffermato tra le altre cose anche su Vlahovic. Queste le sue considerazioni sull'attaccante viola: "Non me ne voglia la Fiorentina, ma se penso al caso di Haaland: mi pare che sia un giocatore che o lo prendi ora o tra 2-3 anni può costare l'ira di Dio. E' una bestia, tecnicamente forte, ha fame e voglia di migliorarsi. E giustamente vuoi confrontarti con i migliori. In due anni è cresciuto molto".