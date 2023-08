Tacchinardi: “Vlahovic-Lukaku? Ecco perché la Juve fa bene. Sarà temuta da tutti”

"Ma nel calcio di oggi conta solo il presente, come si fa a programmare se da un momento all’altro può arrivare un club dell’Arabia Saudita stravolgere tutto? È solo un esempio, per far capire che sia la Juve pensano di poter vincere lo scudetto con Lukaku anche sacrificando Vlahović, per di più ottenendo soldi importanti per il bilancio, allora fanno bene. Anche perché verrebbe rilanciato un segnale importantissimo .si rafforzerebbe ulteriormente la posizione di Max allegri, non è una cosa scontata dopo l’arrivo di un DS come giuntoli che non lo ha scelto.prendere Luca a quel posto di Vlahović farebbe capire a tutti quanto sia centrale la volontà dell’allenatore nonostante un paio di anni così difficili".