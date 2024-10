Intervistato da Oggisportnotizie,it, Mirko Taccola ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore è l'Inter la favorita per la vittoria finale. "L’Inter è sicuramente una delle favorite. Ha una squadra di qualità, una buona profondità e un allenatore capace".

"Tuttavia, secondo me, l’obiettivo principale per la società quest’anno non è solo il campionato, ma puntare forte sulla Champions League. È arrivato il momento di dare il massimo anche in Europa dopo la sfortunata finale persa due stagioni fa. Mister Inzaghi ha una rosa che può fare il salto di qualità, ed il sogno di tornare a vincere in Europa sarebbe un traguardo storico".