Tacconi: “Dybala? Soldi guadagnati per la Juve, è un giocatore che non serve”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Stefano Tacconi, ex calciatore, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala: «Sono soldi guadagnati per la Juve, quelli dell’ingaggio che avrebbe dovuto dare a Dybala. E’ un giocatore che non serve, questo Dybala. Gli è mancata la testa».