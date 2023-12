Tacconi: “Inter forte, per la Juve è molto dura. VAR? Più casino dell’arbitro”

Intervenuto a Pressing, Stefano Tacconi, ex portiere, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Napoli: "L'Inter ha vinto 3-0, per la Juve è molto dura: il Napoli ha giocato anche bene, è stato sfortunato. Sommer? E' un grande portiere, fa miracoli enormi anche con la Svizzera. Questo spezzatino del campionato ha dato un verdetto: due squadre possono ambire allo scudetto, Juve e Inter, se lo giocano con la testa. Acerbi-Osimhen? Il VAR fa più casino degli arbitri perché non ha coraggio di entrare in campo e decidere. Non so che paure abbiano, sono quattro arbitri là dentro".