Tacconi: “Juventus? Pirlo non doveva accettare: col Napoli prevedo una catastrofe”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in vista della sfida tra Juventus e Napoli, l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha parlato così

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in vista della sfida tra Juventus e Napoli, l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha parlato così delle ultime tematiche bianconere:

"Juventus-Napoli? Brutto segno, mi ricorda il 5-1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero che non diventi così ma vedo una catastrofe. Il campionato è talmente strano e particolare che il pubblico sarebbe stato il numero 1. I giocatori senza pubblico sono abbastanza tranquilli di non prendersi i vaffanculo. Quando c'è il pubblico le partite cambiano. Pirlo non doveva accettare la panchina della Juventus, rischio talmente grosso che adesso ne paga le conseguenze lui. Da giocatore o allenatore è tutto diverso".