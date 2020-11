Il Giornale – Tagli stipendi, Inter unica in A a non aver trovato accordo: peggio solo la Juve

“Il calcio che batte cassa al governo, chiedendo che vengano compensati i mancati ricavi di questi mesi, con rare eccezioni continua a pagare per intero i suoi protagonisti. Giocatori, allenatori e dirigenti (sì, guadagnano anche loro, perché non fanno volontariato i vari ad, ds e dt del pallone)”. Apre così l’articolo de Il Giornale in merito al grido di aiuto del calcio italiano allo Stato. Il quotidiano, però, analizza il caso specifico dell’Inter, riprendendo le parole di Antonello.

“L’Inter – unica tra le grandi squadre – ha recuperato 10 dei 13 milioni persi al botteghino nella scorsa stagione, grazie a un’oculata polizza assicurativa, che prevedeva anche i danni da stadi vuoti per pandemia. Però ha pagato per intero gli stipendi di Lukaku & C. perché a differenza di altri non ha raggiunto alcun accordo con i giocatori per il taglio degli stipendi. Ed è ripartita, l’Inter come tutti, con gli stessi ingaggi previsti dai contratti. Peggio solo la Juventus, che deve ai suoi giocatori anche 2 mensilità e mezzo dello scorso anno, posposte per motivi contabili, ma non cancellate.”, aggiunge il Giornale che ribadisce come sia determinante, per i nerazzurri, il rendimento in Champions. Testa al Real Madrid ed è obbligatorio vincere per non veder complicarsi il cammino per gli ottavi.