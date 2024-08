"Vedo l’Inter favorita, me le altre si sono rinforzate. Mi piacciono molto Milan, Juve e Roma", ha detto Taibi

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Taibi , ex portiere e attuale ds della Pistoiese, ha parlato così della Serie A, il cui inizio è ormai alle porte:

"Sarà come sempre una Serie A difficile. Vedo l’Inter favorita, me le altre si sono rinforzate. Mi piacciono molto Milan, Juve e Roma. Napoli? Una squadra che l’anno scorso ha fatto male pur avendo un ottimo organico. Conte può toccare le corde giuste per fare sì che i calciatori tornino quelli di due anni fa"