Capitolo cessioni: “C’è un talento che l’Inter ha deciso di vendere per fare plusvalenza”

Nella lista dei calciatori che potrebbero presto lasciare l'Inter si è aggiunto un nuovo nome. Secondo quanto scrive calciomercato.com, infatti, il club nerazzurro avrebbe deciso di vendere un giovane talento come Martin Satriano, acquistato a gennaio dal Nacional di Montevideo per 2,4 milioni e cedibile per garantire alla società una discreta plusvalenza. Satriano è finito nei discorsi tra Inter e Cagliari:

"...Quello di Nainggolan non è il solo nome di cui Inter e Cagliari hanno parlato in passato. C’è anche quello dell’attaccante uruguagio della primavera nerazzurra, Martin Satriano. Arrivato lo scorso gennaio dal Nacional di Montevideo per 2,4 milioni, il ventenne è uno dei giovani che l’Inter vorrebbe vendere per provare a produrre una di quelle tanto agognate plusvalenze. Anche qui, però, non ci sono novità positive nel dialogo fra Inter e Cagliari, ha dichiarato Capozzucca. La tratta Milano-Sardegna, ad oggi, è più fredda che mai", si legge.