Tapiro d’oro a Caressa: “Diritti a Dazn? I tifosi vedranno di più Diletta Leotta”

Il telecronista è stato premiato con il noto premio di Striscia la Notizia: Sky ha perso i diritti sulla Serie A dopo 17 anni

Nella puntata che andrà in onda questa sera si parlerà proprio della rivoluzione arrivata in Serie A, con il canale satellitare che ha perso i diritti dopo 17 anni. «Quando c'è una gara c'è chi vince e c'è chi perde ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile», ha detto Caressaall'inviato del programma di Canale 5. E ha continuato con una battuta: «I telespettatori vedranno un po' più Diletta Leotta e un po' meno me. Diciamo che ci hanno guadagnato...».