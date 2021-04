Tapiro d’oro a Totti: “Cassano? Il personaggio del film gli somiglia. Spalletti, spero…”

All'ex calciatore della Roma è stato recapitato il Tapiro D'oro dopo le parole di Cassano su come è stato interpretato il suo personaggio

Eva A. Provenzano

Domani sera Striscia La Notizia colpirà ancora con la sua satira il mondo del calcio. Questa volta verrà consegnato il Tapiro d'Oro a Totti. Gli sarà recapitato per le critiche che Cassanoha mosso alla serie di Sky 'Speravo de morì prima'.

L'ex nerazzurro aveva detto: "La serie su Totti non mi è piaciuta molto. L'attore che interpreta me non mi è piaciuto. Mi hanno dipinto come se io fossi invadente e non lo sono mai stato".

Totti ha replicato alla consegna del noto premio del programma di Canale 5: «Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene. Le notti brave? Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo».

Infine ha parlato dell'attrice che interpreta sua moglie nel film, Greta Scarano: «Bella ragazza, ma non c'è gara». E di Spalletti, interpretato da Tognazzi nella pellicola dedicata all'ex capitano della Roma: «Minacce all'attore per l'interpretazione? Mi dispiace. Penso che Gianmarco abbia interpretato benissimo Spalletti. Spero che il mister non si sia arrabbiato».

(Fonte: Mediaset)