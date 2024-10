L'ex CT è stato intercettato a Roma dall'inviato del tg satirico che gli ha consegnato il premio per l'addio alla panchina della Nazionale araba

Questa sera a Striscia la notizia, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 alle 20.35 Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Roberto Mancini, che arriva dall'esonero da parte della Federazione araba. «Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti», ha sottolineato l'ex allenatore dell'Inter.