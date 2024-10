Cosa non le è piaciuto dell'Inter?

​​​​​​​"Al di là della fase difensiva che non va, ma manca Lautaro. E' al 50%, ieri ne faceva tanti se era in condizione. Si vede che non è in forma, poi la fase difensiva è di tutta la squadra, non solo della difesa. Sono errori di posizionamento e attenzione. Però davanti, a parte Thuram, mi sembra che Lautaro sia in difficoltà. Lo si vede nei movimenti, nella corsa, non è lui".