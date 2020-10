Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così dopo il pareggio dell’Italia di Roberto Mancini con la Polonia in Nations League: “Chi mi ha impressionato? Barella. E’ stato sempre nel gioco: andava, recuperava palloni ed era sempre in attacco. E’ un giocatore che ha qualità e ha grande cuore: corre molto, si dà da fare per la squadra”.