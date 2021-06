Tardelli: “Conte-Inter? Non è tradimento, non esiste più l’appartenenza”

Le parole dell'ex calciatore: "Conte? Va via perché secondo lui è il momento giusto per andare. Non c'è più appartenenza, non esiste più"

Marco Astori

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte all'Inter: "Non si tratta di tradimento, non c'è più il giocatore o l'allenatore che si affeziona all'Inter o alla Juve. Va via quello che ha vinto perché secondo lui è il momento giusto per andare. Non c'è più appartenenza, non esiste più".