Tardelli: “In Serie A si sentirà l’assenza di Conte. Era un lottatore”

L'ex calciatore, in un editoriale per La Stampa, ha parlato delle panchine dei club italiani ma non cita Inzaghi

Eva A. Provenzano

Marco Tardelli, in un editoriale su La Stampa, ha parlato della questione allenatori, di come sono cambiate le panchine in Serie A. Da Allegri(Juve) a Mourinho (Roma), passando per Spalletti (Napoli). Ma non nomina Inzaghi, neo allenatore dell'Inter.

Questo è quanto ha scritto l'ex calciatore: «Se anche Maurizio Sarri dovesse accasarsi con la Lazio di Lotito quasi tutti i nostri migliori allenatori potrebbero dar vita ad un campionato combattuto ed entusiasmante. Ho scritto quasi tutti perché l’assenza di Antonio Conte si sentirà: un grande lottatore che proteggeva i suoi ragazzi all’infinito. Si accorderà con gli Spurs di Londra in un campionato che già conosce molto bene, nel tentativo di riportare nelle giuste posizioni un club come il Tottenham». La chiusa è su Ancelotti, neo allenatore del Real Madrid: «L’uomo che manca vera-mente al nostro campionato è Carlo Ancelotti».

(Fonte: La Stampa)