Tardelli: “L’Inter la vedo bene, ha un Barella eccezionale. Derby Champions? Non sono…”

Nel corso di 90° Minuto, Marco Tardelli ha analizzato il momento dell'Inter. A otto giorni dal derby di Champions sia nerazzurri che Milan arrivano al match in un buon momento di forma. L'ex giocatore e allenatore elogia Nicolò Barella: "Io vedo bene l'Inter in questo momento sempre perché c'è un Barella eccezionale e questo dà grande fiducia per la squadra".