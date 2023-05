Dall’Inghilterra – United su Lautaro: pronti 80 mln. Per Ten Hag è “l’attaccante perfetto”

Difficoltà per i Red Devils nell'arrivare a Kane, il Tottenham spara alto. Per questo gli inglesi avrebbero virato sull'interista

L'ottima stagione di Lautaro Martinez sta attirando le attenzioni delle big europee. Il centravanti dell'Inter, coi due gol segnati alla Lazio, è arrivato a 17 centri in campionato e sulle sue tracce, come riportato dal portale inglese Football Insider, si sarebbe messo il Manchester United.

Secondo quanto riporta il portale, infatti, i Red Devils sono alla ricerca di un attaccante. Il primo nome sulla lista era quello di Harry Kane, ma le difficoltà nel trovare un accordo con il Tottenham potrebbero far cambiare obiettivo allo United. Troppo alta la richiesta degli Spurs: circa 115 milioni di euro.

Per questo lo United avrebbe virato su Lautaro Martinez. Gli inglesi sperano di poter convincere l'Inter a cedere l'argentino mettendo sul piatto circa 80 milioni di euro. A spingere verso la soluzione Lautaro è anche il tecnico Ten Hag che vede nel Toro l'attaccante perfetto per la sua squadra. Difficile che l'Inter se ne privi, ma se non dovesse centrare la Champions League un sacrificio potrebbe essere necessario. Sulle tracce dell'attaccante anche Arsenal e Real Madrid.