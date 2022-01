Tardelli: “Inter? Gioca, si diverte e ha qualcosa in più delle altre. Il Milan…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito delle due milanesi negli studi di Rai Sport

Marco Tardelli, ospite della Domenica Sportiva, ha parlato di Inter e Milan che occupano i primi posti della classifica di Serie A. Queste le sue considerazioni: "Non c'è tantissima differenza tra Milan e Inter. I rossoneri stanno crescendo, se Pioli riesce a gestire Ibra può giocarsi le sue carte. L'Inter ha dalla sua la serenità di andare in campo. Si è vista una squadra che gioca, si diverte e ha ancora qualcosa in più".