Tardelli: “Inter ritrovata, bravissima la società. Barella? Siamo simili”

Intervenuto durante 90° Minuto, Marco Tardelli, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Salernitana: "L'Inter si è ritrovata e ha ritrovato i giocatori come Barella, che doveva tornare: è un'Inter capace di gestire le difficoltà. Marotta e la società sono stati bravissimi, Inzaghi può riprendersi: ora c'è anche fuori Lukaku, Lautaro e Dzeko stanno andando benissimo ma sempre meglio avere il belga. Inzaghi? E' stata brava la società ad intervenire nel momento giusto, così la squadra è cambiata: vedevi che i giocatori non erano sereni, poi col tempo è cambiato.

Skriniar è partito malissimo, ora vuole ripartire e rimanere all'Inter: ha dato sicurezza alla difesa. Barella è tornato, fa entrambe le fasi: in quel periodo l'Inter era in difficoltà, ora sia lui che l'Inter stanno facendo benissimo. Barella come me? Brutto fare paragoni, siamo simili ma è difficile paragonarci, è anche un calcio diverso. Onana? Handanovic ha accettato la cosa, vedeva di essere in difficoltà e si è messo in panchina".