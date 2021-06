Tardelli: “Italia? Manca un fuoriclasse alla Baggio ma vince e si diverte. Locatelli…”

Nel corso di un'intervista a SportWeek, Marco Tardelli ha parlato anche di Nazionale e del percorso degli azzurri agli Europei

"Si vede che l'Italia si diverte a giocare. Mancini è stato bravo a proporre un calcio offensivo e a puntare sul collettivo. A questa Nazionale manca un fuoriclasse: non vedo un Baggio nel gruppo. Per questo dico che insistere sul gruppo è stata la scelta giusta".

"L'Europeo da protagonista gli ha consentito il salto di qualità a livello internazionale che gli mancava e che gli serviva per poter candidarsi a giocare ovunque. Di suo, Locatelli ha un tipo di gioco che gli permette di ambire a qualsiasi squadra di alto livello. Per me sarebbe adatto per esempio a una squadra di Guardiola. All'inizio dell'Europeo pensavo che Verratti avrebbe dato peso e qualità al centrocampo azzurro, ma adesso dico che è molto difficile togliere questo Locatelli".