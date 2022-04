Tardelli: “Juve-Inter, dico i bianconeri. Dybala imprevedibile. Brozovic…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato dell'atteso derby d'Italia

"Dybala perché ha il dono dell'imprevedibilità in una squadra che non ha grandi spunti individuali".

"Brozovic, la cui importanza per Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. A me non piace mai pensare che una squadra dipenda da un solo giocatore, ma di sicuro, quando Brozo non c'è, si vede un'Inter molto diversa. E questo probabilmente per l'unicità del croato".