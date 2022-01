Tardelli: “Juve, che confusione. Marotta ha lasciato vuoto. All’Inter è riuscito…”

L'ex calciatore ha commentato la vittoria dei nerazzurri in Supercoppa e ha sottolineato come la società sia riuscita a voltare pagina dopo gli addii dell'estate

Marco Tardelli, sul quotidiano La Stampa, parla della Supercoppa e della vittoria dei nerazzurri sulla Juve di Allegri. L'ex giocatore ha sottolineato: "La sensazione dall’esterno è che non sappiano cosa fare, che non esista un’idea di gioco ed a volte i giocatori bianconeri si sentano come persi".