Tardelli: “Juventus, perchè vuoi umiliare Dybala? Non è più questione di soldi”

L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale si interroga sulla questione riguardante l'attaccante argentino

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale (oltre che allenatore dell'Inter per un breve periodo), dalle colonne de La Stampa ha detto la sua sul caso Dybala: "Che cosa è cambiato tra la Juventus e Dybala dall'inizio della stagione, da quando insommaMassimiliano Allegri decise di costruire un progetto di futuro con al centro l'argentino? Inizialmente c'era un grande ottimismo per il rinnovo del contratto, solo dettagli che si sarebbero risolti in fretta. Ma ora questa fretta non c'è più, come dimostra non solo l'incontro annullato ma anche l'arrivo di Vlahovic che ha forse cambiato anche il senso della squadra. E allora mi chiedo, perché tanta acredine? Perché questa voglia di umiliare il ragazzo? O addirittura questa voglia di dimostrare, come diceva il senatore Bossi "chi ce l'ha più...", un atteggiamento punitivo che non aiuta il calcio. Ritengo che non sia più una questione di soldi ma di credibilità. Ed è questo che devono mettere sul piatto le due parti insieme ad Allegri. Capire se Dybala è ancora l'uomo giusto per la Juventus o ricominciare un nuovo ciclo senza di lui. La voce dell'allenatore in questo caso, a mio modo di vedere, è determinante".