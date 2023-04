Tare: “Contro l’Inter gara decisiva per la qualificazione in Champions League”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio di inizio del match contro l'Inter: "Partita fondamentale per la qualificazione in Champions League, avremo 3 partite decisive e dobbiamo continuare a fare punti perchè in questa settimana penso che si decida un gran pezzo di questo obiettivo. L'orario di questa partita? Penso sia giusto giocare queste partite di prima fascia negli orari giusti. Appoggio il pensiero di Sarri, ma noi dobbiamo pensare a noi e non al Napoli che probabilmente vincerà lo scudetto. Cercheremo di vincere e posticipare la loro festa. Mercato? Il nostro obiettivo non è solo raggiungere la Champions ma mantenere il secondo posto, sarebbe fondamentale anche per la crescita del gruppo. Migliorarlo sarà difficile, ma a mantenerla ci dobbiamo provare. Penso che la programmazione continua anche senza il discorso Champions, è un progetto iniziato 2 anni fa e deve avere seguito, di conseguenza anche la programmazione".