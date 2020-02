Tare: “Partita scudetto? La pressione è della Juve e dell’Inter. Il lavoro alla lunga paga”

All’Olimpico si sfidano Lazio e Inter, gara d’alta quota. Prima dell’importante match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il ds della Lazio Igli Tare:

“Partita scudetto? Importante, ma non decisiva. Dobbiamo fare quanto fatto finora senza sentire la pressione che è della Juve e dell’Inter. Abbiamo portato grande entusiasmo in città, si percepisce durante la settimana. Sarei un bugiardo a dire che non ho costruito la squadra pensando allo scudetto, mettiamo anche il premio scudetto. È un lavoro di tanti anni, per vincerlo serve la stagione perfetta. Mancano ancora 15 partite, ci sono tanti punti in ballo e ogni settimana può cambiare il verdetto. Stasera cercheremo di vincere questa partita difficile. Il lavoro alla lunga paga, siamo stati bravi ad avere pazienza tenendo la nostra strada, ora dobbiamo essere bravi a cogliere questo attimo e aumentare la mentalità per tornare a palcoscenici importanti a livello europeo. Con Lotito sui premi il risultato è garantito”.