Tare: “Mercato? Servirà fantasia, ma prima vogliamo inseguire fino alla fine il sogno scudetto”

Intervistato da Sky Sport, il ds della Lazio Tare ha parlato di quello che sarà il calciomercato dopo il Coronavirus, ma anche delle quotazioni e del futuro dei suoi gioielli e di Inzaghi:

“Dobbiamo adeguarci pianificare presente e futuro. Serve fantasia. Si sperava di partire prima, da tre settimane abbiamo avuto il modo di avvicinarci alla nostra quotidianità, alla nostra realtà. Non siamo una società che fa prestiti, priorità è avere giocatori di nostra priorità. Ora saremmo stati in difficoltà. I giocatori nostri che sono in prestito abbiamo dato la deroga per rimanere fino alla fine del campionato. Rinnovi? Prima dovevamo capire la data dell’inizio del campionato, ora affronteremo tutte le discussioni. Non abbiamo bisogno di vendere, penso che i giocatori di un certo livello non vedranno un abbassamento del prezzo. Nella fascia medio-bassa qualche calo di sarà”.

“Milinkovic-Savic, il rapporto del ragazzo con la Lazio e la città non morirà mai. È un legame molto forte, vanno poi considerate le situazioni e i desideri. Tutto sarà valutato nel momento opportuno. Se ci sarà una possibilità che accontenta società e giocatore verrà presa in considerazione, altrimenti sarà felice di rimanere. È un giocatore di prima fascia. Immobile non c’è mai stato un contatto da parte del Napoli. Penso e mi auguro che rimarrà per tanti anni. Mi piacerebbe che tutto il gruppo finisse la carriera qui alla Lazio. Inzaghi per noi è una priorità. È la storia di questa squadra, vogliamo prolungare la sua permanenza a Roma”.

“Ci giochiamo la storia in questo finale di campionato. Saremo poi presenti per il calciomercato, ma fino a quel momento saremo chiusi, cercheremo fino all’ultimo istante di coronare il sogno scudetto. Ripartenza un punto interrogativo per tutti quanti. Mi auguro di ripartire come abbiamo finito. Ci saranno delle difficoltà, dal 24 giugno tutte le squadre hanno le stesse possibilità. Non ci sono le coppe inizialmente, conta tanto il gruppo, l’entusiasmo. Queste cose saranno fondamentali in un percorso breve e intenso”.

“Giroud? Non lo nascondo, negli ultimi giorni di mercato c’era questa possibilità Ci abbiamo provato, è un giocatore integro e molto forte con grandissima esperienza internazionale. L’ho incontrato, è stato un incontro molto piacevole, grande persone e grande professionista. Avevo intuito che la sua priorità era la permanenza a Londra. Ci avrebbe preso in considerazione nel caso in cui non fosse rimasto al Chelsea. Ho avuto un contatto con il Milan, ma poi quando devi fare una scelta la Lazio è la Lazio”.