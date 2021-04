Lazio, Tare: “Con l’Inter perso meritatamente, KO di Napoli indirizzato da episodi arbitrali”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato così in vista di Lazio-Milan

"Ultima chance per la Champions? Direi che è come una finale, si vincono e non si giocano. Dopo la sconfitta di Napoli per noi è rimasta l'ultima spiaggia di cercare di vincere questa partita. KO con le big? E' mancato vincere la partita, con la Juve abbiamo giocato bene ma poi siamo crollati, con l'Inter la partita ha preso una strada sbagliata e perso meritatamente. La sconfitta di Napoli brucia, è stato un po' indirizzata da due episodi clamorosi anche se il Napoli ha fatto una grande partita. I due gol sono stati indicativi per il risultato finale, perdendo a Napoli ora dobbiamo vincere. Piccolo rinnovamento della rosa in estate? Ci saranno acquisti giusti, è fondamentale ringiovanire la squadra ma mantenerla anche competitiva. Sarà fondamentale, quando arrivi ad un livello come quello attuale cercheremo di dare anche equilibrio per non perdere il valore raggiunto, vedendo la competitività con le altre squadre che lottano per i nostri obiettivi. Il mercato che arriverà sarà difficile anche per tutte le società in Europa, non solo in Italia".