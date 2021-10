Tare: “Serata speciale per Inzaghi, merita rispetto. Luis Alberto? Sarri ha scelto Basic”

Il ds della Lazio, intervistato da Dazn poco prima del fischio d'inizio, ha parlato della sfida di questa sera contro l'Inter

"Luis Alberto? Non so dove trovate tutte queste belle storie. Scendono in campo 11 giocatori, ha scelto di far giocare Basic. Lui vede come si allenano i giocatori e poi fa le scelte. Stasera per Simone e il suo staff sarà una serata speciale, lavoro straordinario per 5 anni, meritano il rispetto di tutta la tifoseria. Speriamo che dalla prossima partita possa vincere, questa sera no. Basic ha fatto fatica all'inizio, Sarri lo ha fatto inserire con calma ed è cresciuto tanto. Ha meritato di giocare in una partita così importante. Disagio Sarri? I giocatori sono pagati dalle società, giocare una partita così importante e prepararla senza giocatori che arrivano a due giorni dalla partita non è giusto. Chi più penalizzato? Chi perderà...".