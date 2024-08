"La vittoria in Coppa America, da capocannoniere, ha restituito un Lautaro ancora più carico e consapevole. È il capocannoniere uscente. Thuram è partito a razzo, Taremi ha già lasciato intuire il suo valore. Una forza d’urto del genere la Juve non ce l’ha e non ce l’ha nessuno in Serie A. Non è solo una questione di gol. Sono tre attaccanti che lavorano tantissimo senza palla, animali da pressing. L’invulnerabilità di Sommer nel torneo scorso è nata dal gran lavoro della ThuLa nel primo pressing che Leao, per dire, non riesce a concepire", spiega Gazzetta.