"Il soprannome gli è tornato utile: “o bichinho”, il “piccolo insetto”. Mehdi Taremi lo chiamano così. Se l’è guadagnato durante le annate da bomber vissute in Portogallo, dove ha punto 91 volte in cinque anni tra le fila del Porto. Alla prima uscita con la maglia dell’Inter ha confermato le aspettative: due gol al Lugano nel successo per 3-2. Gli svizzeri debutteranno in campionato sabato 20 luglio, mentre il 23 giocheranno l’andata del secondo turno preliminare di Champions contro il Fenerbahce di Mourinho. Tradotto: sono arrivati ad Appiano con una squadra già in condizione. Taremi si è presentato con la maglia numero 99, un pugno di parole in italiano come “grazie”, “prego”, “tutto bene” e un paio di gol per far capire a tutti che sta molto bene, in forma campionato", scrive La Gazzetta dello Sport.