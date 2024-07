La squadra di Inzaghi lavora alla Pinetina per preparare la prossima stagione e oggi ha giocato contro gli svizzeri in amichevole

Un allenamento amichevole per inaugurare la stagione. L'Inter ha battuto il Lugano, la squadra che ospitato ad Appiano Gentile per il primo test della preseason 2024-2025. Dal canale Youtube del club nerazzurro arrivano le immagini, in sintesi, della partita.