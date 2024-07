Volete Taremi al fantacalcio? Pensate a questa coppia, è consigliata perché…

Djuric sarà sicuramente importante per gli schemi del Monza, con i suoi centimetri ha quasi raggiunto la doppia cifra nella scorsa stagione (iniziata al Verona), fermandosi a 9 gol; occhio invece a Taremi, nel suo precampionato sta dimostrando a suon di gol e concretezza di essere molto più che un'alternativa per l'attacco titolare dell'Inter, sarà una pedina fondamentale per Inzaghi tenendo anche conto del grande numero di partite che si giocheranno quest'anno. Il suo prezzo all'asta sta già salendo molto. Di base, potete schierare lui come titolare e poi avere Djuric pronto come alternativa a coprire, con partite sulla carta facili quando all'iraniano toccheranno big match (in cui probabilmente giocheranno Lautaro e Thuram)”, si legge.