"L'attaccante iraniano proverà quindi a giocarsi le sue chances in nerazzurro, con l’obiettivo di non essere solo un’alternativa di lusso a Thuram e a Lautaro. Ma sarà spinto dalla voglia di avere un minutaggio e un’importanza nella rosa degli attuali campioni d’Italia decisamente maggiore e non similare a quella avuta in questa annata da Sanchez e da Arnautovic. Ergo, Taremi farà di tutto per farsi apprezzare da compagni di squadra e di tifosi, tentando inoltre di instillare nella mente di Inzaghi l’assillo di una sua possibile partenza dal primo minuto in ogni partita e competizione", aggiunge Tuttosport che ricorda come Taremi esordì in Portogallo con una tripletta con la maglia del Rio Ave.