La continuità sarà importante. L'Inter può contare su un progetto ormai consolidato, negli uomini e nelle basi. Si andrà avanti con Simone Inzaghi e le sue idee, a partire dal 3-5-2, per respingere gli assalti delle rivali. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

"Tutto questo si tradurrà in un capitale che l’Inter può e deve fare fruttare ora che le altre – con la Juve in prima fila – si stanno attrezzando per ridurre il gap. L’altro vantaggio è... in panchina, perché tra le prime 5 dell’ultima Serie A l’Inter è, con l’Atalanta, l’unica a non aver cambiato allenatore. In rosa, poi, ci sono due squadre di potenziali titolari e Inzaghi progetta di sfruttarle gestendo: il turnover programmato è stato uno dei segreti della cavalcata scudetto, sarà replicato".