FCIN1908 / Inter, niente Pisa per Taremi: oggi non si è allenato per un fastidio muscolare

Come appreso da FCIN1908.it, Mehdi Taremi oggi non si è allenato per un fastidio muscolare e salterà l'amichevole contro il Pisa

Rallenta Mehdi Taremi in casa Inter. Come appreso da FCIN1908.it, l'attaccante - che ieri aveva saltato la partitella per precauzione - oggi non si è allenato per un fastidio muscolare.