In attesa del ritorno di Lautaro e Thuram, l'ex Porto si è messo in mostra andando in gol in tutte le uscite della squadra nerazzurra

Andrea Della Sala Redattore 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 17:01)

L'Inter ha già potuto ammirare le potenzialità di Taremi e del nuovo attacco dell'Inter. In attesa del ritorno di Lautaro e Thuram, l'ex Porto si è messo in mostra andando in gol in tutte le uscite della squadra nerazzurra. Un biglietto da visita importante, oltre a quanto già fatto vedere nel campionato portoghese: 91 gol in 182 partite con la maglia del Porto.