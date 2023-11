Le parole dell'ex calciatore: "Rivincere lo scudetto non è facile, però credo che il Napoli possa lottare fino alla fine anche se sarà complicato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Mauro Tassotti, ex calciatore, ha parlato così del Napoli di Mazzarri: “Rivincere lo scudetto non è facile, però credo che il Napoli possa lottare fino alla fine anche se sarà complicato. In ogni caso vincendo a Bergamo e con il pareggio tra Juve ed Inter ha recuperato già qualche punto".