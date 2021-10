Sky – Inter al lavoro sulla parte tattica. I dubbi di Inzaghi in vista del Sassuolo

La squadra di Inzaghi si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della partita contro i neroverdi

L'Inter si sta allenando alla Pinetina in vista della gara contro il Sassuolo. Secondo Skysport è possibile qualche cambiamento in formazione rispetto alla partita di CL contro lo Shakhtar. Il tecnico sta lavorando sulla parte tattica. In allenamento potrebbe essere ancora la coppia Dzeko-Lautaro a partire dal primo minuto, ma Correa scalpita: si sta allenando al meglio e può avere una chance come titolare.