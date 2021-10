Inzaghi sull’assenza di un vice Brozovic: “Posso mettere altri giocatori, ma Marcelo è…”

Il centrocampista è stato sostituito, nella gara contro lo Shakhtar in Champions League, da Barella

È il giocatore che macina più chilometri di tutti, è il giocatore che - a detta di molti - non andrebbe sostituito neanche quando non è in giornata. Marcelo Brozovic è diventato da anni un giocatore difficilmente sostituibile nel centrocampo di questa Inter. Rispetto a queste considerazioni FCInter1908 ha chiesto a Simone Inzaghi in conferenza stampa un'analisi: "A questa squadra manca un vice Brozovic?Penso che Marcelo in quel ruolo è specifico, un giocatore molto molto importante. Posso mettere altri giocatori, con lo Shakhtar ho messo Barella, ma anche Sensi, Gagliardini e Vecino possono giocarci".