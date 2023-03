Tavano: “Conte in Italia? Perché no? Ha grande appeal come allenatore”

Le parole dell'agente: "Quando arrivi in Premier League rientrare in Italia è complicato, ti confronti con il campionato più importante al mondo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Diego Tavano, operatore di mercato, ha parlato così del possibile ritorno in Italia di Antonio Conte: “Quando arrivi in Premier League rientrare in Italia è complicato, ti confronti con il campionato più importante al mondo. Conte ha grande appeal come allenatore. Sul ritorno in Italia, comunque, perché no?”.