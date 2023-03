Repubblica – Ritorno Conte? Rapporto non idilliaco con Marotta e Ausilio. Spunta una novità

"Con la Supercoppa vinta sul Milan a gennaio, la possibilità di arrivare in fondo in Coppa Italia e di riportare il club nei quarti di finale di Champions League, il lavoro svolto finora da Inzaghi è ritenuto positivo. Nonostante questo il malumore della piazza e le troppe sconfitte in campionato tengono in bilico l'ex allenatore della Lazio. I tifosi sarebbero favorevoli a un ritorno di Antonio Conte, ai saluti con il Tottenham (che non eserciterà l'opzione per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno)", riporta Repubblica.