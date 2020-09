Tavecchio: “Conte-Inter? I contratti contano più dei sentimenti. A Milano copino la Juve”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC e colui che portò sulla panchina dell’Italia nel 2014 Antonio Conte, ha detto la sua anche sul patto di Villa Bellini tra l’allenatore nerazzurro e l’Inter:

“Conte-Inter? L’avevo detto che non si poteva rescindere un accordo da 12 milioni netti, a volte i contratti valgono più di ogni sentimentalismo. La mia filosofia si basa sempre sull’organizzazione: alla Juve c’è, oltre a una gerarchia chiara, in cui si sa con chi si deve parlare. Hanno l’accesso ai calciatori più importanti, e superare questo gap non è facile. Se a Napoli, Milano e Roma iniziano a copiare questo modo di organizzarsi si possono trovare alternative: sono vicine ma il gap è da colmare“.

(Fonte: TMW Radio)