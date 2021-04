Tavecchio: “Superlega? Io contrario. Ceferin l’ha gestita bene, anche se…”

Le parole dell'ex presidente Figc: "Io quei toni così forti e a livello personale non li avrei usati"

«Lo avevo conosciuto durante le trasferte nell’Est europeo, era il presidente della Federazione slovena. Ero stufo di vedere l’egemonia inglese e spagnola ma sapevo che l’Italia non avrebbe potuto vincere. Mi sembrò la persona giusta per un’alternativa. Non ci credeva nessuno e se ce l’abbiamo fatta devo ringraziare il lavoro di Michele Uva: con lui girammo mezza Europa per raccogliere consensi. Poi è stato sempre molto attento all’Italia: ci ha assegnato l’Europeo Under 21, due squadre in più in Champions e ci ha sostenuto sulla Var».