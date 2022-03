Tavelli (Sky): “Inter non andrà a Liverpool per consegnarsi. Se consumi energie…”

Il giornalista ha detto la sua sulla sfida di Anfield: impresa difficile per i nerazzurri ma serve fare bene per rinforzare la fiducia

Escludo totalmente che si possa giocare ad Anfield senza un'eccitazione forte: viene trasmessa anche dai tifosi avversari. Non è possibile andare lì e pensare di consegnarsi. Contro qualunque regola di agonismo sportivo. Testa, gambe, cuore e tutto per tentare l'impresa. Questo non vuol dire battere il Liverpool ma sarebbe un'impresa già mettere un po' di paura ai Reds per la propria autostima o condizione in generale, per dare continuità. L'Inter ha battuto la Salernitana, non ha fatto un miracolo, ma ha bisogno di autoalimentarsi. Il passaggio del turno dei nerazzurri potrebbe addirittura diventare nocivo per l'Inter ma sfido a trovare uno dell'Inter che non voglia provare a passare. L'Inter deve provare a passare, facendo il suo gioco, mettendo in difficoltà l'avversario. Poi ogni partita è realmente un film diverso. Può succedere qualunque cosa. Non deve tornare a casa con una brutta sconfitta altrimenti psicologicamente sarebbe un problema. Si consumeranno tante energie, se c'è da consumare è meglio farlo per qualcosa di buono.